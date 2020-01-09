Сбежавшему из Японии Карлосу Гону запретили покидать Ливан

Экс-главу Renault - Nissan допросили ливанские следователи

Власти Ливана запретили Карлосу Гону покидать страну. Такое решение было принято после допроса экс-главы альянса Renault - Nissan.

По данным издания Daily Star, Гона допросили во Дворце правосудия в четверг в присутствии генерального прокурора Ливана Гассана Увейдата.

Ранее в четверг Карлос Гон объяснил свое решение бежать из Японии. По его словам, в противном случае он бы умер в стране.

Карлоса Гона арестовали в Японии в 2018 году, но позже освободили из-под стражи под залог. В конце декабря ему удалось бежать в Ливан. Топ-менеджер покинул Японию на частном самолёте, а на борт, предположительно, попал в коробке для музыкальной аппаратуры. У Гона есть гражданство Ливана, а также Франции и Бразилии.

Власти Японии подозревают Карлоса Гона в уклонении от уплаты налогов. Ущерб оценивается в 70 миллионов долларов. В начале этого года бизнесмена также обвинили в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением.

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