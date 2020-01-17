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Успехи Брэда Питта довели Джоли до истерики

12:31
  • пятница
  • 17 января 2020

Она намерена уехать из Калифорнии

Актрису Анджелину Джоли взбесили успехи ее бывшего мужа Брэда Питта. Недавно он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде", а теперь претендует на "Оскар". 
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"Энджи вывернуло наизнанку при виде людей, которые заискивали перед Брэдом", - рассказал источник National Enquirer о реакции актрисы на триумф ее экс-супруга. Кроме того, Джоли якобы расстроилась из-за того, что ее не позвали на церемонию вручения "Золотого глобуса". При этом звезда постаралась убедить всех в том, что она и не собиралась приходить на это мероприятие и общаться с "поверхностными" людьми. 

По словам осведомленного источника, повсеместное чествование Брэда Питта укрепило Джоли в намерении уехать подальше от Лос-Анджелеса. По слухам, в этом городе она чувствует себя в ловушке. "Она ничего не хочет так сильно, как бросить Брэда и его дружков догнивать в Калифорнии и вместе с детьми вести более достойную жизнь за границей", - цитирует источника New Idea

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и его экс-супруга Дженнифер Энистон встретились на вручении премии "Золотой глобус". Их давно не видели вместе. По слухам, Анджелину Джоли разозлило, что Энистон рассмеялась над шуткой Питта о маме.  

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