Успехи Брэда Питта довели Джоли до истерики

Она намерена уехать из Калифорнии

Актрису Анджелину Джоли взбесили успехи ее бывшего мужа Брэда Питта. Недавно он получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Однажды в Голливуде", а теперь претендует на "Оскар".

"Энджи вывернуло наизнанку при виде людей, которые заискивали перед Брэдом", - рассказал источник National Enquirer о реакции актрисы на триумф ее экс-супруга. Кроме того, Джоли якобы расстроилась из-за того, что ее не позвали на церемонию вручения "Золотого глобуса". При этом звезда постаралась убедить всех в том, что она и не собиралась приходить на это мероприятие и общаться с "поверхностными" людьми.

По словам осведомленного источника, повсеместное чествование Брэда Питта укрепило Джоли в намерении уехать подальше от Лос-Анджелеса. По слухам, в этом городе она чувствует себя в ловушке. "Она ничего не хочет так сильно, как бросить Брэда и его дружков догнивать в Калифорнии и вместе с детьми вести более достойную жизнь за границей", - цитирует источника New Idea.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт и его экс-супруга Дженнифер Энистон встретились на вручении премии "Золотой глобус". Их давно не видели вместе. По слухам, Анджелину Джоли разозлило, что Энистон рассмеялась над шуткой Питта о маме.

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