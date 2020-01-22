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Смертельный коронавирус из Китая добрался до России?

11:32
  • среда
  • 22 января 2020

Больного сняли с самолета в Хабаровске

Пассажира с подозрением на заражение коронавирусом, от которого погибли уже 11 человек в Китае, сняли с самолета в Хабаровске. Это гражданин Китая, у него были все признаки болезни – в том числе и повышенная температура.
Число жертв нового вируса из Китая возросло до 9

Очаги заболевания новым видом пневмонии, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, были зафиксированы в городе Ухань китайской провинции Хубэй 31 декабря. Инфекция расползлась не только по Китаю - случаи заболевания зафиксированы в Австралии, Таиланде, Японии, Южной Корее и США. По последним данным, в 11 случаях зафиксирован летальный исход.

Пекин ранее предупредил Москву о распространении вируса. Эксперты в Минздраве работают над созданием экспресс-тестов для выявления вируса у носителя. В российских аэропортах усилен досмотр туристов из Китая. В Хабаровске пассажир из КНР с подозрением на заражение коронавирусом госпитализирован. Пациент находится под особым наблюдением, передает телеканал "Звезда".

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