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В Сеть слили фото полностью обнаженной Любови Толкалиной

11:15
  • четверг
  • 23 января 2020

Поклонники не скупятся на комплименты

41-летняя актриса Любовь Толкалина выложила в Instagram фотографию, где она позирует обнаженной на пляже. Самые сокровенные части тела она спрятала за белыми линиями и знаком вопроса, нарисованными с помощью фоторедактора. 
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Таким смелым образом Любовь Толкалина отреагировала на критические комментарии, которые вызвала ее недавняя фотография из Парка Айвазовского в Крыму. На том снимке она показала свою голую ступню. Поклонникам актрисы понравился этот озорной кадр, но некоторые интернет-пользователи посчитали фотографию неприятной. 

"Я удивлена искренне, - написала Толкалина, - картинка ведь не про родинки и изъяны педикюра... она ведь про композицию кадра... кто-то видит буквальность и беса в ребро, а кто-то ведь - экспрессию и динамичность..." Знаменитость призвала интернет-пользователей не писать ей пошлостей.  

- Молодец, Люба, - пишут в комментариях к откровенной фотографии Толкалиной. 

- Нежная красавица. 

- Вы супер.

- Шикарная!

- Богиня.

- Красавица, Вы не обращайте внимание ни на что. 

 

Ранее Любовь Толкалина подтвердила слухи о том, что она встречается с композитором Саймоном Бассом, который живет в Лондоне. У него есть взрослые дети. 

Напомним, Толкалина состояла в незарегистрированном браке с режиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария.

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