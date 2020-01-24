"Примерз лапками к салфетке": хозяин рассказал о судьбе выжившего при перевозке кота

Лишившийся котов пассажир не имеет претензий к "Аэрофлоту"

Хозяин погибших и пострадавшего при авиаперевозке котов, рассказал о состоянии выжившего животного.

"Жить будет точно. Ничего фатального нет. Он обморозил лапы, так как на морозе пописал на салфетку и примерз к ней", - рассказал Чумаченко в своем видеообращении. Переноску с животным оставили на улице в ожидании рейса и загрузки багажа. Все короткошерстные кошки тяжело переносят холод, объяснил Максим.

По приезде домой кот долгое время сидел под камином и грелся, но затем дался на руки, замурчал и начал играть. В медицинской помощи американский колор-пойнт не нуждается, обмороженные лапки заживут, заверил хозяин.

Погибшие коты скончались от внутреннего кровоизлияния. У них были отбиты органы. Максим предположил, что, возможно, на переноску упало что-то сверху, либо ее швырнули.

Максим заявил, что не имеет претензий к "Аэрофлоту", но требует наказать лиц, причастных к гибели питомцев. Его возмутил тот факт, что виновники "сбежали с места преступления" и не объяснились перед ним.

Чумаченко даже вызвался помочь авиакомпании решить вопросы с перевозкой животных и готов поработать грузчиком, чтобы показать, как должна быть устроена работа. "Перевозка живого груза должна осуществляться по-другому. Этим должны заниматься специалисты, вплоть до того, что должна быть создана специальная служба", - заявил хозяин котов.

Ранее telegram-канал Baza рассказал, что у пассажира рейса Нью-Йорк - Москва Максима Чумаченко, работающего перевозчиком животных, во время транспортировки погибли два кота, третий получил обморожение. Еще двое котов летели с хозяином в салоне самолета, с ними ничего не произошло.

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