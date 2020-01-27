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Выяснились новые подробности развода Пелагеи и Телегина

12:43
  • понедельник
  • 27 января 2020

Подруга певицы рассказа об особняке хоккеиста

Александра Соколова, подруга Пелагеи, прокомментировала информацию о том, что хоккеист Иван Телегин намерен оставить певице дом. 
Пелагея показала трогательные кадры с дочерью и бывшим мужем

"Я со всей уверенностью говорю, что никто никому ничего не собирается отдавать и не планировал. Да и Поля не претендует на него [на дом]", - сказала Соколова в интервью kp.ru.

По ее словам, особняк в Подмосковье остается в собственности Телегина. Стоимость дома она оценить затруднилась. Соколова отметила, что Пелагея вложила "немалые средства" в его ремонт. Певица и спортсмен никогда там не жили. "Иван всегда жил в Полиной квартире", - подчеркнула подруга звезды. 

Александра Соколова предположила, что слухи об элитной недвижимости, которую при разводе якобы получит Пелагея, распространяют некие "заинтересованные люди". Они не хотят, чтобы Телегин помирился с женой. По мнению Соколовой, против Пелагеи развернули целую кампанию по дискредитации. "Теперь делают из нее алчную женщину, которая гребет и гребет все подряд…" - сказала она, добавив, что ситуация превращается в "какой-то фарс". 

Ранее появилась информация о том, что Иван Телегин отдаст Пелагее дом за 75 миллионов рублей, расположенный в элитном поселке под Москвой. 

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2016 году. В 2017 году у них родилась дочь Таисия. 26 декабря прошлого года Пелагея объявила, что рассталась с хоккеистом.

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