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"С днем рождения, мама": дочь оставила в Сети трогательное послание Вере Глаголевой

13:09
  • пятница
  • 31 января 2020

Анна показала архивное фото

Артистка, балерина Анна Нахапетова опубликовала в Instagram трогательный пост, посвященный матери - покойной актрисе и режиссеру Вере Глаголевой. 31 января ей могло бы исполниться 64 года. 
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"Этот день всегда твой! С Днем Рождения, МАМА", - подписала Нахапетова снимок, на котором изображена молодая Глаголева. Народная артистка России сидит в соломенной шляпе, поджав ноги по-турецки. 

- Какая ваша мама красивая!

- Сошедшая с небес, невероятной красоты, огромного таланта, силы, маленькая, хрупкая женщина, счастливая мама. 

- Гордитесь своей мамой.

- Опустела без Вас Земля...

- Вечно молодая.

- Какая красивая и нежная!

Напомним, что первым мужем Веры Глаголевой стал народный артист РСФСР Родион Нахапетов. В их браке родились дочери Анна и Мария. Кирилл Шубский стал вторым супругом звезды. Она родила от него дочь Анастасию. 

Анна, Мария и Анастасия поддерживают теплые отношения. Недавно, например, они встретились на дне рождения Шубского.  

Вера Глаголева умерла в августе 2017 года от рака желудка.  

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