Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние отношения

Президенты разговаривали по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны. Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние вопросы в области политики, инвестиций, торговли и культуры, а также договорились продолжать работу над укреплением стратегического партнерства.

Лидеры России и Туркменистана подтвердили стремление развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам. И поддерживать активные контакты на различных уровнях, говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер указал на недопустимость искажения истории.

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