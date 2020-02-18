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Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние отношения

18:30
  • вторник
  • 18 февраля 2020

Президенты разговаривали по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны. Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние вопросы в области политики, инвестиций, торговли и культуры, а также договорились продолжать работу над укреплением стратегического партнерства.

Лидеры России и Туркменистана подтвердили стремление развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам. И поддерживать активные контакты на различных уровнях, говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер указал на недопустимость искажения истории.

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