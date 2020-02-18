Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние отношения

Президенты разговаривали по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.
Разговор состоялся по инициативе туркменистанской стороны. Путин и Бердымухамедов обсудили двусторонние вопросы в области политики, инвестиций, торговли и культуры, а также договорились продолжать работу над укреплением стратегического партнерства.
Лидеры России и Туркменистана подтвердили стремление развивать конструктивный диалог по актуальным региональным проблемам. И поддерживать активные контакты на различных уровнях, говорится в сообщении Кремля.
Ранее Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Российский лидер указал на недопустимость искажения истории.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"