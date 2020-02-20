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Принца Гарри и Меган Маркл обязали закрыть свой офис в Букингемском дворце

11:18
  • четверг
  • 20 февраля 2020

Британцы смогут увидеть супругов в феврале и марте

Принц Гарри и Меган Маркл перестанут исполнять обязанности членов королевской семьи с 31 марта 2020 года. 1 апреля им придется закрыть свой офис в Букингемском дворце.
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Герцоги Сассекские формально сохранят за собой титулы HRH ("His Royal Highness" и "Her Royal Highness", то есть "Его Королевского Высочество" и "Ее Королевское Высочество"). При этом использовать эти титулы они не смогут.

Разрешат ли им оставить свой бренд Sussex Royal в неизменном виде, покажет будущее. Этот вопрос, как сообщалось ранее, сейчас обсуждают королева Елизавета II и британские чиновники.  

Принцу Гарри, который отслужил два боевых дежурства в Афганистане, оставят его звания майора, лейтенанта-командира и командира эскадрильи. 

Как сообщает BBC со ссылкой на представителя пары, принц Гарри и Меган Маркл намерены "регулярно" бывать в Великобритании. Точно известно, что в феврале и марте они посетят шесть мероприятий на родине Гарри. Кроме того, в апреле герцога Сассекского ждут на ежегодном лондонском марафоне.

Отметим, что 31 марта начнется 12-месячный переходный период, в течение которого Букингемский дворец должен урегулировать все вопросы, связанные с выходом принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи.  

Напомним, в январе супруги отказались от привилегий и обязанностей старших членов королевской семьи. Они решили добиться финансовой независимости и жить на две страны - в Канаде и Великобритании. На такой шаг герцоги Сассекские решились после серии скандалов, в ходе которых они становились объектами критики со стороны общественности. Сейчас знаменитая пара с ребенком находится в Канаде.

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