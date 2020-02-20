Джиган опубликовал умилительное видео со спящим сыном

Рэпер на седьмом небе от счастья

Музыкант Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, выложил в Instagram трогательные кадры из роддома в Майами. Там его супруга Оксана Самойлова родила четвертого ребенка.

На опубликованных кадрах Джиган гладит по голове спящего сына. Рэпер старается делать это аккуратно, чтобы не потревожить новорожденного. "Сыночек мой! Давид!" - с нежностью говорит музыкант, который уже давно мечтал о сыне.

Наследник Джигана родился 18 февраля. С тех пор рэпер находится на седьмом небе от счастья. Он выкладывает фото и видео из роддома, а также постит сообщения поклонников о пополнении в его семье. На одном из видео он идет с Оксаной Самойловой по коридору клиники. Его супруга передвигается не без труда, но выглядит бодрой и веселой.

Пока Самойлова восстанавливается после родов, Джиган проводит время с тремя дочками.

- Это просто прелесть! Вы отличный отец! - пишут в комментариях.

- Маленький комочек счастья.

- Пусть растет вам на радость.

- Милота! Прям 17 раз пересмотрела!

- Милашечка.

Ранее Оксана Самойлова рассказала, что схватки у нее начались раньше срока, поэтому врачам пришлось делать внеплановую операцию.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя.

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