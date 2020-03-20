Дети Галкина и Пугачевой провели обряд по изгнанию короновируса

Шуточная церемония попала на видео

Телеведущий Максим Галкин выложил в Instagram видео, на котором шестилетние Гарри и Лиза проводят таинственный обряд, призванный избавить человечество от коронавируса.

На опубликованных кадрах дети Галкина и Пугачевой ставят на круглый стол посудину с "волшебным зельем" и ходят вокруг нее с криками "Раз, два, три, коронавирус уйди". При этом малыши размахивают руками, словно пытаясь напугать инфекцию. Под конец Гарри и Лиза дуют на "зелье".

"Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н.э.", - пошутил Максим Галкин.

Интернет-пользователей умилило очередное видео со звездными детьми.

- Ай да молодцы! Вот она защита! Как минимум от уныния.

- Гарри/Лиза, не переживайте. Он еще в 45 году н.э. изгнан. Играйте в свои милые детские игры.

- Вот это они додумались. Молодцы ребятки! Лизок супер!

- Дети прелесть!

- Ну все! Я спокойна! Спасибо детки!

Дети Галкина и Пугачевой хорошо осведомлены о ситуации с COVID-19. На днях они посоветовали россиянам бороться с инфекцией при помощи чеснока, который должен свалить коронавирус с ног.

По последним данным, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 240 тысяч человек. Свыше 10 тысяч скончались. В России, как и во многих других странах, предпринимают экстренные меры по борьбе с распространением инфекции: закрываются учебные заведения, отменяются всевозможные мероприятия, людей переводят на "удаленку" и так далее. Ограничения коснулись в том числе звезд, которым пришлось отменить свои концерты и выступления. Тот же Максим Галкин, например, перенес все свои мартовские шоу. Будет ли он выступать перед публикой в апреле и мае, пока не уточняется.

Видео: Гарри и Лиза придумали, как победить коронавирус

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