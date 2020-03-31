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"Это очень мило": Трамп рассказал о самолете с медоборудованием из России

08:17
  • вторник
  • 31 марта 2020

Москва помогла Вашингтону в борьбе с COVID-19

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия отправила в США самолет с медицинскими принадлежностями. 
Путин и Трамп обсудили меры по борьбе с коронавирусом

"Россия послала нам очень-очень большой самолет, заполненный медицинскими принадлежностями, это было очень мило", - сказал Трамп на пресс-конференции по противодействию COVID-19.  

По его словам, другие страны, в том числе Китай, тоже оказали американцам поддержку. Это позволило Трампу сказать, что у США установились замечательные отношения со многими странами. 

"Я думаю, в конце концов мы станем сильнее. Мы многому научились", - цитирует Дональда Трампа РИА Новости.  

Глава США не привел никаких подробностей относительно прибытия российского самолета с медоборудованием. В МИД России пока не прокомментировали ситуацию. 

Накануне президент России Владимир Путин обсудил с Трампом вопросы, связанные с распространением коронавируса и состоянием мирового рынка нефти. Позднее в этот день состоялся телефонный разговор между главой МИД России и госсекретарем США. 

Напомним, что Штаты занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. По последним данным, там выявили свыше 160 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Более 785 тысяч человек по всему миру подхватили коронавирус нового типа, больше 37 тысяч человек скончались. 

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