За сутки в России подтверждено 440 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число подтвержденных случаев — 2777

В России за последние сутки выявлено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения составило 2777. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 267. Следом идут Республика Коми и Санкт-Петербург – 32 и 27 зараженных соответственно. От коронавируса скончались семь человек. Пятеро – в Москве, по одному человеку в Московской и Псковской областях. Общее число жертв достигло 24.

За минувшие сутки выздоровели 69 человек. 45 пациентов выписаны из стационаров Москвы.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и быстро перекинулась на другие страны. По данным на 1 апреля, общее число зараженных в мире превысило 860 тысяч. От коронавируса скончались более 42 тысяч человек. Наиболее сложное положение складывается в США, Италии и Испании.

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