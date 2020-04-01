ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

За сутки в России подтверждено 440 новых случаев заражения коронавирусом

10:55
  • среда
  • 01 апреля 2020

Общее число подтвержденных случаев — 2777

В России за последние сутки выявлено 440 новых случаев коронавирусной инфекции в 35 регионах страны. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения составило 2777. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Найден способ уничтожить коронавирус
Мест в моргах нет: как идет борьба с коронавирусом в США, Италии и Испании

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве — 267. Следом идут Республика Коми и Санкт-Петербург – 32 и 27 зараженных соответственно. От коронавируса скончались семь человек. Пятеро – в Москве, по одному человеку в Московской и Псковской областях. Общее число жертв достигло 24.

За минувшие сутки выздоровели 69 человек. 45 пациентов выписаны из стационаров Москвы.

Вспышка коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и быстро перекинулась на другие страны. По данным на 1 апреля, общее число зараженных в мире превысило 860 тысяч. От коронавируса скончались более 42 тысяч человек. Наиболее сложное положение складывается в США, Италии и Испании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Больница
Больница
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.