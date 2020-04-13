Число заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2558

Общее число заболевших превысило 18 тысяч

Количество заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось на 2558 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число инфицированных достигло 18328.

Больше всего новых случаев подтверждено в Москве — 1355. Резко возросло число случаев в Подмосковье, за сутки коронавирус обнаружен у 495 жителей региона.

Кроме того, за сутки в стране умерли 18 человек с подтвержденным диагнозом. С начала распространения коронавируса от него скончались уже 148 заболевших.

В России до 30 апреля действует режим нерабочих дней. Гражданам разрешено покидать дома в исключительных случаях. В столице с 15 апреля станет обязательным наличие цифрового пропуска для поездок по городу на личном и общественном транспорте.

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