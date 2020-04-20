Принц Гарри и Меган Маркл объявили журналистам бойкот

В их "черном списке" четыре издания

Принц Гарри и Меган Маркл отказались сотрудничать с изданиями, которые, по их мнению, наживаются на фейковых новостях. В "черный список" Сассексов попали таблоиды Sun, Daily Mail, Mirror и Express.

Как пишет The Guardian, герцоги Сассекские и их представители больше не станут общаться с журналистами этих четырех изданий. "Не будет никакого сотрудничества и взаимодействия", - говорится в письме, которое редакторы таблоидов получили от супругов.

Принц Гарри и Меган Маркл подчеркнули, что таким образом они не пытаются оградить себя от критики. Журналисты имеют право выражать свое мнение о Сассексах, но их публикации не должны базироваться на лжи.

"Тревожно, что влиятельные СМИ долгие годы уклоняются от ответственности за то, что они говорят или пишут, даже когда они знают, что это искажено, ложно и неразумно. Когда массмедиа используют свою власть безответственно, мы все теряем доверие к этой столь важной для общества отрасли", - пишут Гарри и Меган.

Напомним, что Меган Маркл судится с газетой The Mail on Sunday (это воскресное издание Daily Mail), которая обнародовала ее переписку с отцом. В опубликованном письме Маркл просила отца не выставлять себя жертвой в глазах общественности. Томас Маркл неоднократно жаловался на то, что дочь и ее муж не желают с ним общаться.

31 марта Гарри и Меган потеряли возможность представлять британскую королеву на разных мероприятиях и лишились титулов Их Высочеств. Теперь им придется самим платить за свою охрану и зарабатывать на жизнь. Сейчас супруги вместе с сыном Арчи живут в Калифорнии.

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