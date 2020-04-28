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Средство от изжоги назвали возможным спасением от коронавируса

09:07
  • вторник
  • 28 апреля 2020

Его дают американским пациентам

23 больницы в Нью-Йорке начали тестировать лекарство от изжоги в качестве средства против коронавируса. В исследовании приняли участие 187 добровольцев, в том числе тяжелобольные. 
Данные по заболевшим коронавирусом в России на утро 28 апреля

Как передает Science Mag, пациентам с коронавирусом начали давать фамотидин - компонент, который содержится в лекарстве от изжоги. Заболевшим внутривенно вводят дозу, превышающую стандартную (при изжоге) в девять раз. 

Американские ученые намерены расширить число добровольцев до 1174 человек. Результаты исследований станут известны через несколько недель. Если эффективность фамотидина в борьбе с COVID-19 докажут, то его широкое применение, как ожидается, можно будет наладить в кратчайшие сроки. 

По неподтвержденным данным, китайские пациенты с коронавирусом легче переносили заболевание, принимая фамотидин. 

Ранее австралийские ученые объявили о том, что противопаразитарный препарат "ивермектин" способен бороться с коронавирусом даже на поздних сроках заболевания. 

По последним данным, свыше 3 миллионов человек по всему миру заболели COVID-19, более 211 тысяч скончались. 

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