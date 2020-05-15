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Путин назвал канителью ситуацию с выплатами медикам

14:41
  • пятница
  • 15 мая 2020

Президент потребовал сегодня заплатить всем медикам

Владимир Путин вновь раскритиковал регионы за ситуацию с выплатами медикам. На совещании по открытию военных госпиталей президент напомнил, что поручал дополнительно заплатить медперсоналу за факт работы с коронавирусными больными, а не за время.

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"Ведь я назвал конкретные цифры выплат для врачей, всего медперсонала, экипажей скорой помощи и так далее. Конкретные цифры за работу с коронавирусными больными, не за время – пять, десять минут или два часа. Нет, развели вокруг этого бюрократическую канитель. Часы там начали считать какие-то. Я что, часы поручал что ли? Нет", - сказал Путин. Видео заявления президента публикует ТВЦ.RU.

Президент добавил, что 15 мая все выплаты медицинскому персоналу должны быть завершены. Он пообещал вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

В начале этой недели Путин уже критиковал руководителей регионов за задержки с выплатами медикам. Он напомнил, что предложил установить персональные доплаты еще 8 апреля, однако получили их только 56 тысяч человек. Президент потребовал за четыре дня завершить все выплаты за апрель.

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