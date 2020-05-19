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Кудрявцева показала редкие фото в свой день рождения

13:46
  • вторник
  • 19 мая 2020

Ее завалили поздравлениями

Телеведущая Лера Кудрявцева, которой 19 мая исполнилось 49 лет, опубликовала в Instagram подборку редких фото из личного архива. 
"Неужели Лера?" Куценко опубликовал редкое фото Кудрявцевой в образе брюнетки

"Мои Года - Мое богатство", - написала Кудрявцева. Она показала снимки, сделанные во время последней беременности, а также поделилась кадрами с мужем - хоккеистом Игорем Макаровым. 

Но самыми ценными снимками оказались те, на которых изображена Мария - дочь Кудрявцевой и Макарова. Многие поклонники впервые увидели снимок новорожденной девочки, сделанный в родильном блоке. Телеведущая продемонстрировала, как росла малышка: вот она лежит в кроватке запеленутая, вот она научилась садиться, поползла, сделала первые шаги… Пока мелькают кадры, звучит песня "Мои года - мое богатство" Вахтанга Кикабидзе.

Друзья, коллеги и поклонники завалили Кудрявцеву поздравлениями. 

- Дорогой Лерик, с Днем рождения! Здоровья и везения тебе и всем твоим! - написал композитор и музыкант Игорь Крутой. 

- Лерусик, девочка моя - с днем рождения, чудесная! - поздравила телеведущая Екатерина Андреева. 

- С Днем рождения, дорогая, - написала телеведущая Ольга Орлова. 

- Лерчик, а в твоем холодильнике можно арендовать место? Я тоже хочу быть "вечно молодым". С Днюхой, красавица! - пошутил певец Стас Костюшкин. 

- С днем рождения, Лерочка! Счастливой и здоровенькой девочкой расти, - присоединилась к поздравлениям актриса и телеведущая Олеся Судзиловская. 

Накануне Лера Кудрявцева опровергла информацию о своем увольнении с телеканала. 

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