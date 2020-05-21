"Как же вы меня достали": 7-летний сын обратился к Плющенко и Рудковской

Звездное семейство записало новое видео

Фигурист Евгений Плющенко, продюсер Яна Рудковская и их сын Александр станцевали под песню "Плачу на техно" групп Cream Soda и "Хлеб".

Звездная семья записала видео в спортзале у себя дома. Семилетний Александр, которого близкие называют Гном Гномычем, двигался под музыку, держа в руках маленькую собаку.

Ролик заканчивается тем, что сын Рудковской и Плющенко произносит шутливо: "Как же вы меня достали со своими съемками!"

"Смотрите, а Сане уже нравится сниматься, даже говорит, что достали, с улыбкой на лице", - подписала видео Яна Рудковская.

Отметим, что звездное семейство регулярно выкладывает в Instagram забавные видео. По словам Рудковской, реклама в соцсети ежегодно приносит ей около миллиона долларов.

- Яна очень красивая. Ноги! - пишут в комментариях.

- Обожаю Сашеньку.

- Рудковская для многих пример.

- Очень здорово, когда муж с женой могут повеселить друг друга, тут и дети счастливы будут.

- Какой сладкий ребеночек.

Ранее Рудковская рассказала, каким образом их сыну удается зарабатывать порядка 12 миллионов рублей в год.

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