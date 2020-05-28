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"Крутая Лиза": Галкин показал "полет" дочери на гироскутере

11:35
  • четверг
  • 28 мая 2020

Шоумен записал забавное видео

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка Лиза катается во дворе дома на гироскутере. 
Галкин в костюме Бэтмена спел о тяготах самоизоляции

Гироскутер считается травмоопасным средством передвижения, поэтому дочка Галкина и Пугачевой надела шлем, налокотники и наколенники. Разведя руки в стороны, словно птица или самолет, малышка вдоль и поперек изъездила площадку возле многоместного гаража звездной четы. 

Во время езды-полета на лице Лизы возникало то выражение неописуемого блаженства, то отчаянной решимости, свойственной идущим в атаку бойцам. Наверное, по этой причине Галкин наложил на ролик музыку Рихарда Вагнера из оперы "Валькирия". "Полет", - написал шоумен.  

- Так вот откуда ты такой талантливый, Макс, весь в своих детей, - восторгаются поклонники. 

- Какая ж Лиза крутая, обожаю ее. 

- Такая она хорошенькая. 

- А говорят, что летают только птицы. 

- Крылышки расправила и полетела. 

Максим Галкин и Алла Пугачева строго соблюдают режим самоизоляции. Чтобы не заскучать на карантине, они регулярно снимают забавные видео. Недавно, например, артист показал, как Примадонна дефилирует перед ним, игриво улыбаясь и посылая в камеру воздушный поцелуй. "Хороша", - не сдержался Галкин.

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