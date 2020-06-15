Пугачева записала видео из "подпольной парикмахерской" в своем замке

Ходить по салонам красоты она пока не хочет

71-летняя певица Алла Пугачева, которая опасается выходить из дома из-за пандемии коронавируса, пригласила стилистов к себе в замок.

Примадонна опубликовала в Instagram видео, на котором два стилиста в медицинских масках и спецодежде приводят в порядок ее волосы. "Чтобы не забыть это время пандемии, - говорит Пугачева, направив смартфон на зеркало. - Когда еще такое… Дожили. Ну ладно… Пусть это будет самое худшее и тяжелое в нашей жизни. Чтоб хуже не было".

"Устраиваем подпольную парикмахерскую", - пошутил стилист, помахав в камеру рукой.

"Такое не забывается", - подписала видео Алла Пугачева. Она также поставила хештег: "В зоне риска".

- Красота спасет мир, - пишут в комментариях.

- Даже в карантин нужно быть самой красивой.

- Лучшая! Рискует своим здоровьем для того, чтобы радовать прекрасным видом любимых поклонников!

- Алла, берегите себя.

- Подпольная парикмахерская. Насмешили. Ну а вообще-то класс!

4 июня Максим Галкин, который сильно оброс за время карантина, отправился в подмосковный салон красоты. В кресле парикмахера он сидел в перчатках и маске.

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