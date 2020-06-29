70 лет назад началась Корейская война - первый серьёзный конфликт после окончания Второй мировой. О том, как шла борьба за сферы влияния между идеологическими противниками, и почему она не закончилась даже сегодня, смотрите специальный репортаж Егора Киселёва "Война теней" сегодня в 22:35
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Война теней"
11:49
- понедельник
- 29 июня 2020
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