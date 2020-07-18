Собянин рассчитывает, что мероприятия в честь Дня города пройдут в срок

Вероятность очень высокая

Вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

"Скорее всего, он будет", - сказал глава города.

"Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая, можно так сказать", - добавил он.

Ранее Собянин заявил, что экономике Москвы потребуется около полугода, чтобы восстановиться от последствий пандемии.

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