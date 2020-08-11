Уехавшая из Белоруссии Тихановская призвала прекратить протесты

Сторонники предположили, что ее заставили записать видеобращение

В Сети появилось новое видеообращение кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. В нем она поблагодарила всех за участие в голосовании и заявила, что белорусы сделали свой выбор.

"Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких", - заявила Тихановская.

На записи видно, что текст обращения она читает по бумаге. Сторонники Тихановской предположили, что ее заставили записать это видео.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская уехала из Белоруссии. Сейчас она находится в Литве. В МИД этой страны заявили, что перед отъездом ее несколько часов удерживали в Белоруссии под арестом.

В Литве Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что приняла очень тяжелое для себя решение.

"Я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Люди, пожалуйста, берегите себя. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", - заявила она.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко. Светлана Тихановская набрала чуть больше 10%. Сторонники альтернативных кандидатов с данными ЦИК не согласились, и вышли на акции протеста.

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