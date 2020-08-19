ТВЦ продолжает собирать средства на лечение Маши Михайловой

У девочки тяжелая врожденная аномалия

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают собирать средства на лечение 9-летней Маши Михайловой из Санкт-Петербурга.

Ее историю мы рассказывали накануне. У девочки тяжелая врожденная аномалия - синостоз плечевого сустава. Недоразвита левая рука, в правой отсутствует предплечье и локоть. Ей необходима операция и дорогостоящий эндопротез локтевого сустава. Он стоит более двух миллионов рублей.

За прошедший день удалось собрать более 463 тысяч рублей. Мы благодарим всех, кто откликнулся и не остался равнодушным к чужой беде. Но этого все еще недостаточно - требуется ещё миллион 610 тысяч. Маша растет, вместе с ней растет и рука - если не помочь, уже скоро она не сможет сама делать элементарные вещи - умываться или чистить зубы.

Мы продолжаем помогать Маше все вместе. Для этого достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами. Она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Получатель: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН:7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Михайловой Марии, программа 1033

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