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"Больше меня зарабатывает": Кудрявцева похвасталась успехами молодого мужа

10:53
  • понедельник
  • 07 сентября 2020

Он не сидит у нее на шее, как думают некоторые

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева опровергла слухи о том, что она содержит мужа - 32-летнего хоккеиста Игоря Макарова, который играет за новосибирский клуб "Сибирь". 

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"Он больше меня зарабатывает. Почему, когда мы говорим о любви, мы сразу говорим про деньги", - сказала Кудрявцева в программе "Звезды сошлись", где шла речь о мужчинах, которые живут за счет женщин. 

"У Леры же есть деньги. Она всю жизнь делала себя. Работала на кучу программ. И что? На ней женились только потому, что у нее есть деньги?" - задала риторический вопрос актриса Яна Поплавская.  

Отметим, что возлюбленный Поплавской тоже моложе ее. Правда, у них разница в возрасте поменьше, чем у Макарова с Кудрявцевой, - всего 12 лет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Кудрявцева и Макаров женаты с 2013 года. Два года назад телеведущая родила от супруга дочку. Звезда признавалась, что порой ей бывает непросто с молодым мужем. Она старается не ревновать его и отпускать на вечеринки. Ради него Кудрявцева поддерживает себя почти в идеальной физической форме.

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