"Вышла из больницы в слезах": у Айзы Анохиной нашли опухоль

Ей предстоит операция

У 35-летней певицы и телеведущей Айзы Анохиной возникли проблемы со здоровьем.

Вернувшись из отпуска, где ее заподозрили в перевозке оружия из-за украшения в виде пули, Анохина прошла медицинское обследование.

"Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят, нельзя нервничать, насмешили, конечно. В желудке какое-то образование. Операция предстоит", - написала Айза Анохина в Instagram.

Звезда призналась, что на нервах она "словила злость и наломала дров", но сейчас готова пройти через все испытания.

Айза Анохина воспитывает сына от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, и сына от бизнесмена Дмитрия Анохина. С 2019 года она встречается с певцом Олегом Майами.

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