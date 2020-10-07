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"Вышла из больницы в слезах": у Айзы Анохиной нашли опухоль

15:52
  • среда
  • 07 октября 2020

Ей предстоит операция

У 35-летней певицы и телеведущей Айзы Анохиной возникли проблемы со здоровьем. 
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Вернувшись из отпуска, где ее заподозрили в перевозке оружия из-за украшения в виде пули, Анохина прошла медицинское обследование. 

"Вышла из больницы в слезах. Сердце слабое стало, говорят, нельзя нервничать, насмешили, конечно. В желудке какое-то образование. Операция предстоит", - написала Айза Анохина в Instagram. 

Звезда призналась, что на нервах она "словила злость и наломала дров", но сейчас готова пройти через все испытания. 

Айза Анохина воспитывает сына от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, и сына от бизнесмена Дмитрия Анохина. С 2019 года она встречается с певцом Олегом Майами.  

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