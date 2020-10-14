Директор школы №2098: обучение младших классов будет идти с соблюдением всех мер безопасности

А старшеклассники будут учиться из дома

Московские школьники 1-5 классов с понедельника вернутся к обучению в очном режиме. Образовательный процесс в школе №2098 будет идти с соблюдением всех необходимых мер безопасности, заявила директор школы Надежда Перфилова.

В частности, детям по-прежнему будут измерять температуру, обрабатывать руки, а сотрудники школы будут носить маски и перчатки.

"Кроме того, так как сейчас есть возможность две недели учиться без старшеклассников, мы планируем, например, 5 классы перевести в другое здание. Чтобы они были меньше подвержены пересечениям с другими детьми", - сказала Перфилова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября школьники 1-5 классов вернутся к обучению в очном режиме. Старшеклассники до конца месяца будут учиться дистанционно.

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