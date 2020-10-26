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Установлена неожиданная опасность COVID-19 для детей

15:01
  • понедельник
  • 26 октября 2020

Это касается даже бессимптомных больных

Председатель исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова сообщила, что у мальчиков, переболевших коронавирусом, снижается уровень фертильности.
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"Вместе с урологами мы привлекаем внимание к тому, что на самом деле у мальчиков после перенесенной коронавирусной инфекции происходит серьезное изменение сперматогенеза. Это нам в будущем грозит опять проблемами с низкой фертильностью следующих поколений", - цитирует Намазову-Баранову РИА Новости

Она также рассказала, что у детей, которые переболи COVID, на 30% снижается уровень умственных способностей. Это касается даже тех, кто перенес болезнь бессимптомно. 

Врач посоветовала наблюдать за детьми, которые в любой форме переболели коронавирусной инфекцией. 

Ранее британские ученые установили, что у переболевших COVID-19 снижается уровень IQ. Люди начинают хуже понимать тексты и смысл слов.

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