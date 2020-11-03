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Московские камеры научились выявлять водителей с непристегнутым ремнем

15:06
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Штраф за нарушение – 1,5 тысячи рублей

Столичных водителей, которые любят разговаривать за рулем по телефону или не желают пристегиваться, теперь будут штрафовать. Выявлять такие нарушения помогут камеры, передает "ТВ Центр".

Их начали тестировать еще в начале года. Специалисты настраивали систему на тысячах примеров, чтобы безошибочно определять нарушителей. Штрафы все это время не выписывались. Теперь же за разговор по телефону придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а за ремень безопасности – одну тысячу рублей. Впрочем, водитель может обжаловать решение, если докажет, что он, например, просто почесал ухо или на его одежде не был виден ремень.

"К постановлению будут прилагаться фотографии, на которых четко видно, что водитель использует телефон, держит его в руках или у него не пристегнут ремень безопасности. При этом лицо будет размыто, это нужно для защиты персональных данных, но тем не менее доступ к оригиналу фото будет у сотрудников ГИБДД. Это необходимо для того, если водитель примет решение обжаловать постановление", - сообщил заместитель руководителя Дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Егор Чернов.

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