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Надежда Михалкова показала подросших детей от грузинского режиссера

20:05
  • четверг
  • 12 ноября 2020

Нина и Иван увлекаются танцами и музыкой

Младшая дочь режиссера Никиты Михалкова, актриса и режиссер Надежда Михалкова опубликовала в своем инстаграме видео с детьми от грузинского режиссера Резо Гигинеишвили.

Кадры опубликованы в "сторис" Михалковой. На видео 9-летняя дочь Нина и 7-летний Иван показывают маме танцевальный номер. Несмотря на коронавирусные ограничения, дети не скучают дома. Так, сын Михалковой учится играть на гитаре.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Дети Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили Иван и Нина родились в один день с разницей в два года: дочь появилась на свет 21 мая 2011 года, а сын в этот же день в 2013 году.

Суд расторг брак Надежды Михалковой и Резо Гигинеишвили в октябре 2017 года. Пара прожила вместе семь лет.

После развода младшая дочь Никиты Михалкова все свое время посвящает детям и работе в кино в качестве режиссера.

Гигинеишвили ранее пережил очередной развод. После года брака режиссер расстался со светской львицей Надеждой Оболенцевой.

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