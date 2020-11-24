Брухунова показала видео с купающимся сыном

Малыш любит воду

Молодая жена Евгения Петросяна почти каждый день публикует фото и видео с восьмимесячным Ваганом. Правда, пока она не показывает лицо малыша. Из-за этого многих интернет-пользователей мучает вопрос, на кого похож малыш.

Татьяна Брухунова выложила в Instagram новое видео с Ваганом. Мальчик сидит в ванне и играет с игрушками, в том числе с механической лягушкой. Он тянет ее в рот, а мама ему запрещает.

"Ваган не меньше меня любит воду", - написала Брухунова, которая почти каждый вечер нежится в горячей ванне.

Накануне Евгений Петросян сообщил, что он вместе с родными переболел коронавирусом. Юморист не уточнил, выявили ли вирус у его маленького сына.

Напомним, что о романе Петросяна и его молодой помощницы стало известно в 2018 году, когда начался бракоразводный процесс юмориста с Еленой Степаненко. По данным СМИ, Петросян и Брухунова поженились в 2019 году. В сентябре этого года народный артист РСФСР впервые показал своего сына.

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