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"Имперский синдром": эксперт объяснил громкие призывы Киева

09:19
  • среда
  • 23 декабря 2020

Украина привыкла быть частью огромной советской империи, отметил Владимир Жарихин

Чьё мнение ретранслируют украинские эксперты, делая столь неоднозначные заявления? Какую цель преследуют политологи? И осознают ли свою ответственность за подобные высказывания?
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На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Они сами не понимают, что в них играет имперский синдром. Они привыкли быть частью огромной советской империи. А тут вдруг оказалась, что эта та страна, мнение которой не то что не учитывают, ее мнение даже перестают выслушивать", - рассказал Жарихин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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