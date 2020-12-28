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Названы регионы с самой теплой новогодней ночью

08:29
  • понедельник
  • 28 декабря 2020

Больше всего повезет Калининграду

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что самая теплая новогодняя ночь страны ожидается в Калининграде и Санкт-Петербурге, а среди курортов - в Ялте и Сочи.

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"Самая высокая температура на западе европейской части России будет в Калининградской области. Там будет 1-4 градуса тепла. Кроме того, в Питере будет около нулевой отметки. В Симферополе будет 3-8 градусов тепла ночью, в Ялте - 5-10 градусов в новогоднюю ночь. Совсем неплохая температура", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Собеседник агентства добавил, что в Краснодарском крае будет от минус 2 до плюс 2, в Сочи - от 7 до 11 градусов выше нуля.

Ранее Вильфанд сообщил, что до конца 2020 года в Западной и Средней Сибири ожидаются сильные морозы - столбики термометров опустятся до минус 50, что ниже нормы на 20-24 градуса. Научный руководитель Гидрометцентра подчеркнул, что заморозки придут в густонаселенные районы - Новосибирскую, Томскую, Омскую и Кемеровскую области. Продлятся морозы вплоть до Нового года.

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