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Минздрав назвал регионы, где улучшается ситуация с коронавирусом

13:43
  • вторник
  • 29 декабря 2020

Количество пациентов снизилось на 4% за последние дни

За последние дни количество пациентов с коронавирусом в России снизилось на 4%, цитирует ТАСС заявления главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко.

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Положительная динамика, продолжил министр, наблюдается в Кировской, Псковской и Тамбовской областях. Кроме того, дела становятся лучше в Калмыкии и Ненецком автономном округе.

Также Мурашко отметил, что за последние три недели в регионы поступили 507 тысяч доз вакцины.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сравнила ситуацию со смертностью от коронавирусной инфекции в России и в мире. По ее словам, в нашей стране статистика выглядит лучше. При этом глава ведомства подчеркнула, что не следует забывать о мерах предосторожности во время грядущих новогодних праздников.

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