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Голикова назвала точное количество смертей от коронавируса в России

13:56
  • среда
  • 30 декабря 2020

А также число летальных случаев, связанных с сопутствующими заболеваниями

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 70921 человек.

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"Еще 45 109 - смертность от других причин, не ковида, но во всех этих случаях был у умершего положительный тест на ковид", - приводит ТАСС слова Голиковой, сказанные в эфире телеканала "Россия-24".

Как уточнила вице-премьер, в ближайшие месяцы цифры могут скорректироваться, так как ежедневно приходят обновленные данные патологоанатомических вскрытий.

Отдельно Голикова рассказала о втором показателе. Смертность, объяснила она, связана с эндокринными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также с болезнями дыхательных органов.

Ранее Голикова объяснила разницу между отечественными вакцинами от COVID-19. По ее словам, хоть "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" разные, они обе эффективны. "Спутник" при этом может быть"чуть-чуть реактогеннее", но ни при той, ни при другой нет серьезных побочных эффектов. "ЭпиВакКорона" создана на основе аденовируса, "Спутник" - пептидная, сделанная из трех составных частей генома коронавируса, которые наиболее устойчивы к мутации.

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