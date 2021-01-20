Найден древнейший светлячок Земли

Он жил 100 миллионов лет назад

В куске янтаря с севера Мьянмы палеонтологи обнаружили самого древнего из известных науке светлячка - он жил около 100 миллионов лет назад. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Proceedings of the Royal Society B.

"У него сохранилась даже та часть брюшка, которая светилась", – отметил профессор Чэньян Цай.

Была сделана и еще одна находка - и тоже на севере Мьянмы. В образцах янтаря мелового периода (примерно 99 миллионов лет назад) обнаружили множество насекомых, чьи панцири сохранили первозданный цвет.

Ранее рядом с одной из старейших звезд Млечного пути нашли уникальную планету времен зарождения Вселенной. Речь идет о так называемой “Супер-Земле”. Ее масса больше нашей планеты, но при этом она значительно уступает газовым гигантам. За одни сутки “Супер-Земля” совершает два оборота вокруг своей звезды.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"