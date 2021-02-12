Названа причина взрыва в супермаркете во Владикавказе

ЧП произошло утром в пятницу, здание разрушено

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев сообщил, что, по предварительным данным, причиной ЧП в супермаркете во Владикавказе в пятницу утром стал взрыв газа.

"По предварительной информации, это газ, но ведется работа по выяснению ситуации. Работаем с арендаторами этого здания на предмет того, были ли в здании люди или нет", - приводит слова Келехсаева ТАСС.

Вместе с тем источник "Интерфакса" сообщил, что из-под завалов извлекли охранника супермаркета, он жив.

"На данный момент, по данным скорой помощи, в городе Владикавказ пострадавших нет, обращений также нет. Со слов сотрудников МЧС, под завалами также не обнаружено пострадавших", - сообщил министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев.

Само здание после взрыва оказалось полностью разрушено. По слова властей, оно "сложилось, как карточный домик". Соседние дома и их жильцы не пострадали. СМИ писали об одном пострадавшем.

На месте продолжают работу экстренные службы и правоохранительные органы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"