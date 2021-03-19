Еврокомиссия признала начало третьей волны коронавируса в Европе

ЕК призывает ускорить вакцинацию

В пятницу официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила в ходе брифинга, что в Европе началась третья волна распространения коронавирусной инфекции.

"Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - приводит слова спикера ЕК ТАСС.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что Европа не сможет предотвратить третью волну COVID-19, так как у нее недостаточно вакцин для этого. Он добавил, что противовирусные меры придется усилить из-за роста заболеваемости.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также подтверждала, что начинается третья волна из-за снижения темпов вакцинации.

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