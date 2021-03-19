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Зафиксирована первая смерть от анафилактического шока из-за вакцины AstraZeneca

15:46
  • пятница
  • 19 марта 2021

Ранее регулятор ЕС заявил о безопасности препарата

Произошла первая в мире смерть от анафилактического шока после вакцинации от коронавирусной инфекции препаратом AstraZeneca. Случилось это в Грузии.

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"Насколько у нас есть информация, в последнее время после применения препарата AstraZeneca в мире происходили осложнения типа тромбоэмболии. Что же касается смерти в результате анафилактического шока после AstraZeneca, то такой момент нигде не подтверждается", - заявила заместитель министра здравоохранения республики Тамар Габуния (цитата по ТАСС).

Ранее целый ряд стран временно приостановил использование вакцины AstraZeneca, так как у некоторых привитых развивался тромбоз. Сделали это, в частности, Германия, Франция, Италия, Испания и Нидерланды.

Позднее Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что после проведенных испытаний ученые пришли к выводу о безопасности препарата, а "преимущества от его использования продолжают перевешивать риски".

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