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В Сочи предотвратили нападение на лицей

09:56
  • среда
  • 24 марта 2021

Задержан один из его учеников

Как сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ, в Сочи был задержан планировавший нападение на одноклассников учащийся одного из лицеев.

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По данным ФСБ, задержанный размещал в социальных сетях посты о своих планах изготовить взрывчатое вещество. Дома у него, помимо прочего, нашли компоненты для изготовления самодельных бомб.

Также у лицеиста изъяли личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, средства связи, материалы о вооруженных нападениях на школы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств. Подпольную нарколабораторию обезвредили в Клинском городском округе Московской области.

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