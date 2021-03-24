В Сочи предотвратили нападение на лицей

Задержан один из его учеников
Как сообщили ТВЦ.RU в ЦОС ФСБ, в Сочи был задержан планировавший нападение на одноклассников учащийся одного из лицеев.
По данным ФСБ, задержанный размещал в социальных сетях посты о своих планах изготовить взрывчатое вещество. Дома у него, помимо прочего, нашли компоненты для изготовления самодельных бомб.
Также у лицеиста изъяли личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывных устройств, средства связи, материалы о вооруженных нападениях на школы.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее ФСБ пресекла деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве синтетических наркотических средств. Подпольную нарколабораторию обезвредили в Клинском городском округе Московской области.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram