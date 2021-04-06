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"Украина не забыта": восторгу Зеленского от звонка Байдена нашлось объяснение

09:21
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Поводов для радости на Украине особо нет

Звонок Джо Байдена Владимиру Зеленскому стал самой обсуждаемой новостью на Украине, потому что других нет. Об этом заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире программы "События. 25-й час" на канале "ТВ Центр".
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"Ковид, полная безнадежность, спад экономики, расстройство всех звеньев функционирования государства. И здесь такой звонок доброго дяди из-за океана. И Украина воспаряла. Можно подумать, ей простили весь внешний долг – уровень восторга такой", - заявил Коротченко.

По его мнению, Зеленский получил от Запада сигнал, что Украина не забыта, этим и объясняется его восторг.

Коротченко также высказал мнение, что Джо Байден подталкивает Украину к вторжению в Донбасс. Возможная реакция Москвы на действия Киева станет поводом для усиления давления на Россию.

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