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Лавров: Россию тревожат заявления Киева по Донбассу

12:30
  • вторник
  • 06 апреля 2021

Ситуация в регионе становится все напряженнее

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил ситуацию в Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства, у Москвы вызывают тревогу заявления Киева по поводу происходящего на юго-востоке Украины, передает ТАСС.
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Вместе с тем Лавров заметил, что реакция Соединенных Штатов на поведение киевских властей в Донбассе пока что разочаровывает.

Также руководитель МИД сообщил, что у России нет планов по созданию военного альянса совместно с Китаем.

Ранее МИД России предупредил Вашингтон о последствиях провокационных действий Киева в Донбассе, где наблюдается все более вызывающая линия со стороны украинских властей и США.

При этом президент Украины Владимир Зеленский попросил усилить присутствие НАТО в регионе и увеличить санкционное давление на Россию.

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