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Роскомнадзор рекомендовал переходить на российские аналоги Zoom

12:26
  • четверг
  • 08 апреля 2021

Зарубежные сервисы несут в себе риски

В Роскомнадзоре отреагировали на сообщения о том, что сервис видеоконференций Zoom отказался обслуживать российские государственные структуры и компании. В ведомстве отметили, что официальной информации по этому поводу нет, но учитывать подобные сигналы стоит.

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"Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения", - приводит заявление Роскомнадзора ТАСС.

Там уточнили, что использование зарубежных сервисов всегда будет сопряжено с рисками - в частности, существует угроза утечек данных.

Ранее в Кремле на сообщения об ограничениях со стороны Zoom заметили, что "свято место пусто не бывает". Вместе с тем спикер Государственной думы Вячеслав Володин написал у себя в Telegram, что действия площадки способствуют развитию отечественного IT-рынка.

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