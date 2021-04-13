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Кремль раскрыл подробности разговора Путина с Байденом

19:13
  • вторник
  • 13 апреля 2021

Беседа состоялась по инициативе Вашингтона

На сайте Кремля опубликовали резюме по итогам телефонного разговора президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Состоялась беседа по инициативе Вашингтона.
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"Обстоятельно обсуждены текущее состояние российско-американских отношений и некоторые актуальные аспекты международной повестки дня", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что Байден подтвердил переданное ранее приглашение Путину принять участие в саммите по климату, запланированному на 22-23 апреля.

С обеих сторон, отметили в Кремле, была выражена готовность к продолжению диалога, при этом глава Белого дома высказал заинтересованность в нормализации российско-американских отношений, чтобы те стали стабильными и предсказуемыми.

В этом контексте президент США предложил рассмотреть возможность проведения в обозримой перспективе личной встречи на высшем уровне, добавили в Кремле. Белый дом в своем отчете упоминал, что состояться встреча может в третьей стране.

Что касается внутриукраинского кризиса, то по этому поводу Путин изложил подходы к политическому урегулированию на основе Минских соглашений.

Ранее Белый дом сообщил, что во время разговора Байден "ясно дал понять - Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов", а также обратил внимание на "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины".

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