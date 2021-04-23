Россия возобновляет авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом

Об этом договорились президенты России и Египта

Владимир Путин и Абдул Фаттах Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом. Об этом сообщили в канцелярии египетского президента по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В Каире подчеркнули, что договоренность касается и авиасообщения с курортами Египта. Информацию о договоренности Путина и Ас-Сиси агентству РИА Новости подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Тем не менее, сроки запуска рейсов пока не называются.

Авиасообщение с Египетом было прервано после авиакатастрофы над Синаем. 31 октября 2015 года летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург Airbus-321 разрушился в воздухе от взрыва на борту. В 2018 году были возобновлены регулярные рейсы в Каир.

Ранее на этой неделе в российском МИД заявляли, что чартерные рейсы в Египет будут запущены в ближайшее время. По словам замглавы ведомства Михаила Богданова, в этом вопросе "практически все предрешено".

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