Россия объявила персоной нон грата итальянского военного атташе

У него есть сутки, чтобы покинуть Россию

Россия объявила о высылке из Москвы военно-морского атташе посольства Италии. Соответствующая нота была вручена в понедельник послу страны Паскуале Терраччано.

Как заявили в МИД России, этот шаг стали ответом на высылку из Италии российских дипломатов. На Смоленской площади назвали действия Рима недружественными и ничем не обоснованными. Итальянскому дипломату дали сутки на то, чтобы покинуть территорию России.

Высылку военно-морского атташе уже прокомментировали в МИД Италии. Там назвали действия Москвы безосновательным и несправедливым.

"Мы глубоко разочарованы решением России выслать сотрудника атташата в посольства в Москве с предупреждением за 24 часа. Считаем данное решение безосновательным и несправедливым, поскольку это ответ на законную меру, принятую итальянскими властями в интересах защиты собственной безопасности", - говорится в заявлении, которое приводит ТАСС.

В конце марта стало известно, что в Риме при передаче секретных документов в обмен на денежное вознаграждение задержаны капитан ВМС Италии и офицер при российском посольстве. Гражданин Италии взят под стражу, судьба россиянина решалась, исходя из его дипломатического статуса. Позднее Рим объявил о высылке двух российских дипломатов. В Москве реакцию Италии назвали чрезмерной.

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