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Голикова призвала не продавать туры в Турцию после 1 июня

16:27
  • понедельник
  • 26 апреля 2021

Ситуация с COVID-19 в республике остается сложной

Вице-премьер России Татьяна Голикова обратилась к туроператорам с просьбой пока не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня, передает РИА "Новости".
Вернувшимся из Турции россиянам придется дважды сдавать тест на коронавирус

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, сложившейся там. Чартерное и регулярное сообщение было прекращено с 15 апреля по 1 июня. Было решено сохранить лишь два рейса в неделю.

По словам Голиковой, ситуация с COVID-19 в Турции все еще остается крайне напряженной. Работа по вывозу оттуда россиян продолжается. О возможности снятия этих ограничений, отметила заместитель председателя правительства, будет иметь смысл говорить, когда обстановка стабилизируется.

"У них внутренние решения приняты об ограничении передвижения, комендантском часе", - напомнила Голикова.

Она добавила, что все ей сказанное касается и Танзании, авиасообщение с которой тоже было ограничено.

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