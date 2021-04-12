Россия ограничивает авиасообщение с Турцией. Что важно знать

Меры будут действовать до 1 июня

В понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Россия ограничивает регулярное авиасообщение с Турцией. Информацию передал оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Чартерные и регулярные рейсы прекращаются с 15 апреля по 1 июня. Вместе с тем два рейса в неделю (Москва - Стамбул и Стамбул - Москва) будут сохранены. Также будут функционировать вывозные рейсы.

Туроператорам России было рекомендовано остановить продажу туров в Турцию на указанные даты. Те из россиян, кто сейчас находится в Турции, получат возможность либо продолжить отдых, либо вернуться чартерами.

Тем, кто купил путевку в Турцию на срок до 1 июня, но пока не улетел, рекомендовано изменить направление отдыха или даты. Тех граждан, у кого заказаны билеты на срок после 1 июня, уведомят о развитии ситуации.

Отменены ограничения будут, если обстановка с COVID-19 в Турции стабилизируется. Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на ассоциацию туроператоров, около полумиллиона россиян забронировали туры в Турцию с заездами с 15 апреля по 1 июня.

Ростуризму поручено принять пакет мер для помощи туристам, включая финансовую поддержку.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что британский штамм коронавируса выявили во всех провинциях Турции. Она добавила, что большинство заразившихся COVID-19 россиян, возвращающихся домой, приезжают как раз из Турции.

Помимо Турции, Россия на те же сроки ограничивает авиасообщение с Танзанией. По словам Поповой, оттуда в страну в 2021 году завезли два случая малярии с тяжелым течением.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова: организованные туристы, находящиеся сейчас на территории Турции и Танзании по линии туроператоров, смогут вернутся в Россию планово, в соответствии с датами окончания тура.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией. Особое внимание лидеры уделили планам поставок вакцины "Спутник V", а также возможностям ее совместного производства. Было решено, что профильные ведомства двух стран будут поддерживать плотные контакты по этой проблеме.

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