ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели уточнили число погибших в ДТП на Ставрополье

18:03
  • пятница
  • 30 апреля 2021

Все они - дети

На автодороге Астрахань - Ставрополь произошло крупное ДТП - столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Подробности страшного ДТП с подростками в Новочеркасске

Изначально сообщалось, что погибли шестеро детей. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что одного ребенка удалось реанимировать.

Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых. Они ехали из Волгограда в Черкесск на спортивные соревнования.

Шесть человек, продолжает ТАСС, находятся в реанимации в больнице Грачевского района, двое подростков в тяжелом состоянии.

Авария, по предварительной информации ГИБДД, произошла из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге, он придавил микроавтобус.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Спасатели МЧС и врачи скорой помощи на месте происшествия
Спасатели МЧС и врачи скорой помощи на месте происшествия
Последствия ДТП на Ставропольском крае
Последствия ДТП на Ставропольском крае
Последствия ДТП на Ставропольском крае
Последствия ДТП на Ставропольском крае
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.