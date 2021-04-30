Спасатели уточнили число погибших в ДТП на Ставрополье

Все они - дети

На автодороге Астрахань - Ставрополь произошло крупное ДТП - столкнулись автобус, грузовик и легковой автомобиль, передает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Изначально сообщалось, что погибли шестеро детей. Источник агентства в экстренных службах уточнил, что одного ребенка удалось реанимировать.

Всего в автобусе находились 18 пассажиров: 14 детей и четверо взрослых. Они ехали из Волгограда в Черкесск на спортивные соревнования.

Шесть человек, продолжает ТАСС, находятся в реанимации в больнице Грачевского района, двое подростков в тяжелом состоянии.

Авария, по предварительной информации ГИБДД, произошла из-за опрокидывания грузовика во время маневра на дороге, он придавил микроавтобус.

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